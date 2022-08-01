У противника есть большие проблемы с усилением фронта, отметили в Херсонской областной военной администрации.

Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами возле временно оккупированного Скадовска Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире телемарафона.

"Вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую стянул враг возле Скадовска. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями. Враг стянул очень большое количество горюче-смазочных материалов", - сказал он.

По его словам, местные жители сообщают о масштабном пожаре со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

Также, добавил Хлань, есть неподтвержденная информация о пожаре на одном из складов возле пгт Каланчак.

"Наши Вооруженные силы последовательно выбивают тыловые позиции врага, делая невозможными поставки вооружения и техники и накопления на временных складах", - отметил он.

По его словам, логистические артерии оккупантов в Херсонской области разрушены, несмотря на их заявления о якобы восстановлении переправ.

"Очень большие проблемы у оккупанта для усиления фронта", - добавил советник.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки морские пехотинцы Военно-Морских сил ВСУ во время успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении в бою взяли в плен 11 российских оккупантов, среди них был офицер.

Вас также могут заинтересовать новости: