В городе прилетело почти в каждый корпус больницы, поделились в Луганской областной военной администрации.

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области, сегодня, 16 мая, погибли не менее 10 человек.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Орки целый день ведут прицельный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты обстреляли многоэтажки в разных районах областного центра.

"По меньшей мере погибли 10 человек. Проверить местность сейчас крайне сложно из-за новых обстрелов", - сообщил Гайдай.

Напомним, Россия 24 февраля рано утром вторглась в Украину.

Оккупанты сперва бомбили военные объекты, а позже атаковали и мирные населенные пункты, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.

Потом враги пошли в наступление на части востока нашей страны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 16 мая предупреждал, что Северодонецк в ближайшие дни будет главной "горячей точкой" фронта.

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