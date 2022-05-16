Российские оккупанты непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области, сегодня, 16 мая, погибли не менее 10 человек.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"Орки целый день ведут прицельный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы. Попали также в научно-производственное предприятие", - отметил он.
По словам Гайдая, оккупанты обстреляли многоэтажки в разных районах областного центра.
"По меньшей мере погибли 10 человек. Проверить местность сейчас крайне сложно из-за новых обстрелов", - сообщил Гайдай.
Напомним, Россия 24 февраля рано утром вторглась в Украину.
Оккупанты сперва бомбили военные объекты, а позже атаковали и мирные населенные пункты, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.
Потом враги пошли в наступление на части востока нашей страны.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 16 мая предупреждал, что Северодонецк в ближайшие дни будет главной "горячей точкой" фронта.
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