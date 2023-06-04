Во время борьбы с Путиным каждый на своем месте должен делать то, что он может, полагает соратник оппозиционера.

Соратник отбывающего срок в РФ российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что победа над российским диктатором возможна в случае совместной борьбы против него на разных "фронтах".

Волков в воскресенье, 4 июня, во время акции в поддержку Навального в Вильнюсе на Ратушной площади (сегодня оппозиционеру исполнилось 47 лет) рассказал о ключе к победе над диктатором, сообщает Telegram-канал "DW Главное".

"Ключ к победе над Путиным заключается в том, чтобы каждый на своем месте делал то, что он может. Вот… мы общаемся с россиянами. Западные страны должны развивать свою санкционную политику… я не верю, что Путина победит только победа ВСУ в вооруженном противостоянии…", - сказал он.

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В начале июня Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ пожаловался, что "недоброжелатели" пытаются "раскачать ситуацию" внутри страны.

До этого российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) утверждал, что главарь российской частной военной компании "Вагнер", "повар" Путина Евгений Пригожин готовится к перевороту.

Позже путинский "кашевар" говорил, что "вагнеровцы" не готовятся к перевороту. Также Пригожин пригрозил россиянам "вазелиновой коррекцией".

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