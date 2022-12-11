Мину оперативно ликвидировало подразделение ВМС армии Украины.

В Одесской области вблизи побережья была обнаружена и успешно ликвидирована очередная дрейфующая мина.

Силы обороны Украины обнаружили очередную дрейфующую противокорабельную мину вблизи побережья Одесской области, об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил в Telegram.

Отмечается, что подразделение ВМС ВСУ оперативно ликвидировало опасную находку.

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Ситуация в Черном море - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что из-за сильного шторма в Черном море снова к побережью выносит мины. Поэтому, при такой погоде существует повышенная минная угроза.

По ее словам, сейчас продолжаются работы по разминированию побережья Черного моря на Николаевском и Одесском направлениях, поэтому приближаться к воде ближе, чем на 100 метров, опасно.

Как сообщил сегодня, 11 декабря, пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в Румынии на побережье Черного моря ликвидировали российскую мину. По его словам, 10 декабря военные Румынии ликвидировали опасный предмет.

Он отметил, что это уже четвертая мина, которую румынские военные уничтожили с марта текущего года.

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