Во вторник днем, 12 июля, российские оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по прибрежной зоне Одесской области, но боеприпасы не достигли своих целей.
Противники запустили с истребителей Су-30 четыре тактические управляемые ракеты Х-31, говорится на странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"...Своих целей ракеты не достигли, впрочем это еще раз доказывает, что Россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис...", - отмечается в сообщении.
В командовании добавили, что в течение суток защитники Украины уничтожили одну вражескую воздушную цель - беспилотник оперативно-тактического уровня, с помощью которого противник проводил разведку.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник даже не объявил войну нашей стране, а назвал свои действия "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" нашей территории.
Враги не раз обстреливали Одесскую область, были жертвы и пострадавшие.
Украинские воины давали достойный отпор противникам, в частности, были уничтожены 155 крылатых ракет и 676 беспилотников оперативно-тактического уровня.
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