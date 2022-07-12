Защитники Украины сегодня поразили одну вражескую воздушную цель.

Во вторник днем, 12 июля, российские оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по прибрежной зоне Одесской области, но боеприпасы не достигли своих целей.

Противники запустили с истребителей Су-30 четыре тактические управляемые ракеты Х-31, говорится на странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...Своих целей ракеты не достигли, впрочем это еще раз доказывает, что Россия продолжает морскую блокаду украинских портов, обостряя мировой продовольственный кризис...", - отмечается в сообщении.

В командовании добавили, что в течение суток защитники Украины уничтожили одну вражескую воздушную цель - беспилотник оперативно-тактического уровня, с помощью которого противник проводил разведку.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник даже не объявил войну нашей стране, а назвал свои действия "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" нашей территории.

Враги не раз обстреливали Одесскую область, были жертвы и пострадавшие.

Украинские воины давали достойный отпор противникам, в частности, были уничтожены 155 крылатых ракет и 676 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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