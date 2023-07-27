В результате сбития вражеских ракет в населенных пунктах Хмельницкого района упали обломки.

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации рассказал о последствиях вражеского ракетного удара по области. Силам ПВО удалось отбить атаку, однако в нескольких населенных пунктах упали обломки сбитых российских ракет.

"Сегодня мы снова были под массированным ударом врага. По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Спасибо нашим ПВО, которые отбили атаку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сбития вражеских ракет в населенных пунктах Хмельницкого района упали обломки. Также обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской громаде, был поврежден автомобиль.

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По состоянию на 22:54 информации о пострадавших не было.

Ракетный удар РФ по Украине

Вечером 26 июля 2023 года РФ осуществила массированную атаку по Украине. Были зафиксированы пуски 36 ракет с самолетов Ту-95МС, а также "Кинжалов" с самолетов МиГ-31К.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг бил крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сначала объекты залетели с юго-востока через оккупированные территории Украины. Они держали курс на Харьковщину, но потом свернули на Днепр. Воздушные цели фиксировали в нескольких областях – они долетели западных регионов Украины. Во Львовской области ракеты оккупантов развернулись на 180 градусов. Отметим, что во время тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

По данным Воздушных сил, украинским военным удалось сбить 36 вражеских ракет. Силы ПВО уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр" и 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555. В то же время информация о сбитии ракет "Кинжал" уточняется.

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