Вероятно, из-за изменчивости погоды врагом будет выдержана определенная пауза между атаками.

Российские оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения. В последующие дни возможны массированные удары, предупредила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона.

"Однозначно тактика комбинированных атак для них считается успешной. Они видят определенные результаты. Как правило есть попадание во время такой напряженной работы. Тем более, что они использовали и волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения, и одновременной атаки средствами с разными характеристиками и носителями. Такие атаки повторятся, совершенно очевидно. Вероятно, из-за изменчивости погоды будет выдержана определенная пауза, но последующие дни будут достаточно тревожными", – сказала она.

В ОК "Юг" также ночью предупреждали, что выведенный на боевое дежурство в Черном море подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".

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"В сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры". В то же время, не исключена активность ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Удары по Украине 26-27 июля - это надо знать

26 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине ракетами разных типов, в частности, Х-101 / Х-555, "Калибров" и "Кинжалов". Враг осуществлял пуски с самолетов Ту-95МС и МиГ-31К.

В Воздушных силах отчитались о сбитии силами ПВО 36 вражеских крылатых ракет, а именно: 3 "Калибр", 33 Х-101/Х-555. относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" было указано, что информация уточняется.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что оккупанты четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал" били в направлении Хмельницкой области. В Хмельницком районе зафиксировано падение обломков, в Староконстантиновской громаде, где расположен военный аэродром, – повреждены дом и автомобиль.

В ночь на 27 июля в южных и центральных регионах объявляли воздушную тревогу. Как сообщали в Воздушных силах, была ракетная опасность и угроза применения врагом БПЛА.

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