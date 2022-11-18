Ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район и сам Никополь.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь.
"Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. Обошлось без пострадавших", - уточнил он.
В результате обстрелов в городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередачи.
"Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Искореженные гаражи и машины. В остальных районах ночь без тревог и обстрелов и на эту минуту спокойно", - отметил Резниченко.
Обстрелы Днепропетровщины
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.
Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.
В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.