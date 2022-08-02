Также в городе есть перебои со светом.

Вечером в Николаеве прогремели мощные взрывы, в одном из районов города начался пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", - рассказал он.

Сенкевич призвал граждан максимально соблюдать правила безопасности.

"Слышите сигнал тревоги или взрывы - сразу в укрытие или хотя бы подальше от окон - за две стены", - добавил он.

Напомним, что сегодня, 2 августа, в небе над Николаевской областью украинские защитники сбили четыре российские крылатые ракеты типа Х.

Позже в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что по нашей стране из района севера Каспийского моря было выпущено восемь ракет. Россия применяла стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). Семь вражеских ракет сбили.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли два района Николаева. По предварительным данным, один из них обстреляли четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - восемью ракетами С-300.

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