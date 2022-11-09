Массовые колонны топливозаправщиков с пометкой "V" сегодня утром двигались через город в сторону Новоазовска.

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано очередное перемещение техники РФ.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, утром в Мариуполе колонны топливозаправщиков с пометкой "V" двигались через город в сторону Новоазовска за пополнением горючего.

Кроме того, по словам Андрющенко, зафиксировано очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района.

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"Возможно, это связано с усилением оборонительных укреплений вне города с северного направления в районе с. Сартана", - заявил советник мэра.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя для предотвращения внезапного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В частности, для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона". Отмечалось, что эти конструкции, вероятно, уже установлены между Мариуполем и селом Невельське и от северного Мариуполя к поселку Старый Крым.

Накануне в порт оккупированного Мариуполя зашли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.