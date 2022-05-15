РФ отказывается проводить переговоры по деблокаде "Азовстали", где находятся украинские защитники города.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая. Город практически разрушен российскими оккупантами.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе в воскресенье, 15 мая.

07:06 Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил, почему он призвал мир спасти людей на "Азовстали" со сцены Евровидения-2022. "Это большая беда нашей страны, более тысячи людей окружили со всех сторон и они не могут никак выйти. Поэтому мы просим страны присоединиться, чтобы помочь людям выйти", - сказал он.

07:02 На Манхэттене в центре Нью-Йорка состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, которые продолжают борьбу на Азовстали. Сотни людей с украинской символикой и лозунгами собрались на Таймс Сквер.

06:44 Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

00:00 Участники украинской группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения обратились к зрителям конкурса по всему миру с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что российские захватчики пытаются разыскать входы в подземные укрепления завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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