Мэр Львова Андрей Садовый призывает жителей не поддаваться на провокации россиян и не выезжать из города.
Об этом он написал на своей Facebook-странице по поводу новостей из РФ о том, что якобы 8 мая, в День памяти и примирения, в западных районах страны "киевский режим" планирует осуществить провокации, а обвинит в этом Россию.
"Никогда не доверяйте м*скальским новостям, сообщениям и телеграмм-каналам. Давайте договоримся, что для нас их не существует", - подчеркнул Садовый.
"Никуда из города ехать не надо. Не тратьте топливо. Лучше позаботьтесь об укрытии на случай тревоги", - добавил он.
Стоит отметить, что Россия не раз распространяла ложную информацию об Украине, государства еще с 2014-го находятся в состоянии информационной войны.
Один из самых известных фейков РФ насчет Украины - о "распятом мальчике".
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Сперва враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал и мирные. В частности, были обстрелы Львова, погибли люди.
В украинской разведке предупреждали, что 8 и 9 мая противник может осуществить провокации.
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