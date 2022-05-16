Есть немало предателей, которые помогают противнику, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Луганской области оккупанты бросили все усилия на то, чтобы взять в окружение воинов Вооруженных сил Украины, которые находятся в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске и Горской громаде.

Есть несколько направлений, куда прорывается враг - это Северодонецк, второй - Белогоровка и третий - "перерезать трассу из Попасной", поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

"Они сейчас все усилия бросили на то, чтобы взять в окружение все войска (речь идет о ВСУ - УНИАН), которые находятся Рубежное-Северодонецк, Лисичанск и Горская громада, или хотя бы Северодонецк захватить, поэтому будет увеличиваться количество обстрелов", - сказал чиновник.

По его словам, российские оккупанты накапливают еще больше техники и личного состава.

Гайдай отметил, что есть проблема - "предателей немало", и они "огонь по нашим населенным пунктам точно корректируют".

Напомним, 24 февраля рано утром Россия вторглась в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.

Позже противник пошел в наступление на части востока украинского государства.

16 мая советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко спрогнозировал, что в ближайшие дни Северодонецк будет главной "горячей точкой фронта.

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