В Луганской области противник теперь не сможет доставить по железной дороге мобилизованных, отметил глава областной военной администрации.

В Луганской области украинские партизаны навредили российским захватчикам на железной дороге.

Патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и показал последствия работы партизан. Чиновник добавил, что теперь противник не сможет доставить по железной дороге ни мобилизованных, ни боекомплект.

"Поезд никуда не едет) ...луганские партизаны держат в напряжении рашистов... уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Ровеньки - Антрацит в районе н.п. Ясеновский... хорошо горело)...", - отметил Гайдай.

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Враги в Луганской области захватили ряд населенных пунктов. Защитники Украины активно борются с противником, и им помогают партизаны.

Стоит отметить, что от захватчиков уже удалось освободить 12 населенных пунктов Луганской области. В начале февраля Сергей Гайдай предупредил, что на Донбассе ожидается новое вражеское наступление. Чиновник сказал, что противники могут начать наступательную операцию после 15 февраля.

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