Противнику удалось перебросить через реку мобильные понтонные переправы, поделился глава Луганской областной военной администрации.

В Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного идут очень серьезные бои.

Боевые действия ведутся по обе стороны трассы на Бахмут ("дорога жизни"), рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У нас идут очень серьезные бои в районе Рубежного и в районе Белогоровки. Там, если посмотреть на карту, то в принципе практически с двух сторон со стороны Попасной, со стороны Белогоровки идут бои - это по обе стороны от трассы, которая ведет на Бахмут. То есть Северодонецк, Лисичанск, Бахмут - это трасса единственное такое связующее звено, по которому мы можем завозить гуманитарные грузы и вывозим людей", - сказал он.

По его словам, враг смог перебросить через реку мобильные понтонные переправы, начал перебрасывать технику, но что-то пошло не так - танки переворачивались, однако какую-то часть техники противник смог переправить. Чиновник добавил, что в плане переправы сегодняшний день может стать достаточно решающим.

"Сегодняшний день в принципе будет достаточно решающим в плане вот этой переправы. Если врагу удалось бы там закрепиться, то они бы дальше развивали наступление и дошли бы до трассы. И уже бы перекрыли тогда полностью… сообщение с Луганской областью", - предупредил глава ОВА.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и гражданских, в частности, в населенных пунктах Луганщины.

9 мая эвакуация из Луганской области не будет проводиться, поскольку противник обстреливал трассу Лисичанск - Бахмут.

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