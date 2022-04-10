Путин изменил стратегию ведения войны с Украиной после неудачной попытки штурма Киева.

Основные попытки прорыва вражеских войск будут в районе Попасной, Рубежного и Северодонецка (со стороны Счастья) Луганской области.

Об этом в эфире Белсат сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Пока они (русские – ред.) собирают технику, людей. Пока они собираются, не останавливаются обстрелы, бомбежки. Самолеты, гранатометы, минометы… Из РСЗО такие, как "Град", "Смерч", "Ураган". В общем, из всего обстреливают", - высказался он.

До полномасштабного вторжения оккупанты хотят оставить "пустыню", чтобы никто им не оказывал сопротивление, отметил Гайдай.

Украина знает, где размещены военные госпитали россиян, сколько туда привезли человек.

"Командование тоже всю картину общую видит, соответственно и выстраивает стратегию обороны", - добавил он.

Гайдай говорит о 60 тысячах военных в группировке, которую перебросили для наступления с востока.

В то же время спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали передвижение 12-километровой военной колонны РФ в сторону Харькова.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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