Украинские силы продвинулись недалеко от международной границы, выяснили аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинские воины продолжают двигаться вперед на территории Курской области РФ.

В понедельник, 19 августа, защитникам нашей страны удалось добиться новых успехов, пишет американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, которые были опубликованы вчера. "...украинские силы продвинулись в Вишневке (к юго-западу от Коренево и в 14 км от международной границы)", - выяснили аналитики.

Российское Минобороны утверждало, что авиация РФ и артиллерия ударили по украинцам, действующим возле Вишневки. В ISW добавили, что таким образом вражеское ведомство потенциально могло молчаливо признать, что украинские защитники имеют продвижение в этом районе.

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Операция Вооруженных сил Украины стартовала в Курской области в начале августа. Вечером 19 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже освобождены 92 населенных пункта. По его словам, украинская сторона в России контролирует 1250 квадратных километров территории.

По мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, из-за того, что российский диктатор Владимир Путин отказался признавать операцию ВСУ на Курщине частью войны против Украины, может обостриться противостояние между башнями Кремля.

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