В России за войну в Украине отвечает глава Генштаба оккупационной армии, а за ситуацию в Курской области - руководитель ФСБ, подчеркнул аналитик.

Из-за того, что российский диктатор Владимир Путин отказался признавать операцию Вооруженных сил Украины в Курской области РФ частью войны против украинского государства, может обостриться противостояние между башнями Кремля.

Главарь россиян отказался признавать Курщину частью так называемой "специальной военной операции" против Украины, заявив, что на украинской территории происходит одно, а на российской - совсем другое, сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо".

"За Украину в РФ отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а за Курщину - директор ФСБ РФ Александр Бортников. Здесь тоже может быть противостояние. То есть одним из последствий может стать обострение противостояния между этими башнями, которое в итоге может снести вообще кремлевскую клику", - считает аналитик.

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Украинские защитники в начале августа начали операцию на территории Курской области, уже освобождено более 80 населенных пунктов, есть немало ликвидированных российских оккупантов, сотни противников оказались в плену. Украинская сторона на Курщине уже создала военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

По мнению бывшего военного атташе Норвегии в Украине Ганса Петтера Мидттуна, наступательные действия украинских воинов в Курской области помогут изменить ход войны против РФ.

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