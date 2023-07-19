Любой инцидент, который связан с Крымским мостом, серьезно влияет на рейтинг Путина, утверждает военный обозреватель.

Построенный российскими оккупантами Крымский мост для противника - "сакральное" инженерно-техническое сооружение.

Любой инцидент, связанный с этим мостом, серьезно влияет на рейтинг росийского диктатора Владимира Путина, рассказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире "FreeДом". Эксперт отметил, что, по утверждениям пропаганды РФ, сооружение охраняют с воздуха, с земли, с воды и под водой.

"Крымский мост является таким сакральным инженерно-техническим сооружением. Путин вложил в его промоушин очень много сил и средств и соответственно любое повреждение, любое ЧП, связанное с ним, они весьма серьезно отбиваются на рейтинге лично Владимира Путина. Ведь на самом деле россияне сосредоточили там большой комплект сил и средств…", - заявил Селезнев.

Ранее сообщалось, что в начале июля Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, что уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину серьезно снизился.

Стоит отметить, что опрос проводили вскоре после того, как на российской территории произошел мятеж членов частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, который неожиданно завершился "договорняком" при участии псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко.

Серьезно поврежден Крымский мост - последние новости

17 июля рано утром возле Крымского моста прогремели мощные взрывы, потом стало известно об обрушении части автомобильного пролета. Российская сторона утверждает, что ЧП на Крымском мосту - последствие атаки с украинской стороны при помощи надводных безпилотников.

В Службе безопасности Украины уже прокомментировали инцидент - пообещали, что детали повреждения моста будут раскрыти после победы нашей страны над российскими оккупантами.

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