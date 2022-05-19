Противник продолжает принимать меры для восполнения своих потерь, отметили в Генштабе нашей армии.

Во временно оккупированном Россией Крыму восстанавливают боеспособность российские подразделения, которые понесли значительные потери в войне против Украины.

Об этом во время брифинга сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На временно оккупированной территории Крыма продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности российских подразделений, которые понесли значительные потери. На отдельных полигонах полуострова противником организовано проведение боевого слаживания подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны (пункт постоянной дислокации - Перевальное) и 810-й отдельной бригады морской пехоты (пункт постоянной дислокации - Севастополь)", - отметил он.

Кроме того, Громов отметил, что противник продолжает принимать меры по пополнению своих потерь.

"По имеющейся информации, идет формирование сводных батальйонно-тактических групп Тихоокеанского и Северного флотов в пунктах постоянной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга)", - сказал бригадный генерал.

Также он рассказал, что на базе Учебного центра подготовки младших специалистов Южного военного округа (Молькино) осуществляется подготовка личного состава для доукомплектования соединений и воинских частей 49-й армии.

Напомним, войска России вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Власти страны-агрессора назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", в частности, для "денационализации" нашего населения.

Сначала оккупанты обстреливали военные объекты, а затем атаковали и мирных жителей ряда городов. Позже враг пошел в наступление на востоке нашей страны.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 19 мая на украинской земле уничтожены примерно 28 500 противников.

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