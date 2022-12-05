Последствия атаки устанавливают.

В ночь на 5 декабря российские захватнические войска обстреляли Кривой Рог.

О взрывах сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Сообщение появилось в 02:11.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.

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Вилкул добавил, что последствия атаки в настоящее время устанавливаются.

Обстрелы Кривого Рога

Как известно, город неоднократно попадал под атаки российской захватнической армии.

14 сентября Россия нанесла ракетный удар по городу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Удар пришелся по объектам критической и транспортной инфраструктуры, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры.

Жителей двух районов города пришлось эвакуировать из-за поднятия уровня воды в р. Ингулец.

15 сентября оккупанты снова ударили по Кривому Рогу ракетами, попав в промышленное предприятие. Затем они снова нанесли удары по территории в районе гидротехнических сооружений.

Уже 26 сентября российская армия ударила по городскому аэропорту. В ОВА сообщили, что его инфраструктура разрушена.

27 ноября захватнические войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Лозоватской общине Криворожского района.

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