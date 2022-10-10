Рашисты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в городе.

В Кривом Роге рашисты ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Два района города остались без электричества и воды. Работы по восстановлению уже ведутся, однако не везде получится завершить их быстро.

Информацией об этом поделился глава городской военной администрации Александр Вилкул в личном Telegram-канале.

"Кривой Рог. В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры. Предварительные выводы обследования — где-то включим быстро, где-то — дольше, алгоритм понятен, план ликвидации аварии введен в действие. Сохраняем спокойствие, мы работаем, сделать нужно очень много. Подвоз воды будет организован автоцистернами", — написал Вилкул.

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Напомним, с 10 до 11 утра 10 октября глава военной администрации предупреждал, что в сторону Кривого Рога движутся и ракеты класса "Калибр", и дроны-камикадзе. С помощью какого именно оружия рашистам удалось разрушить объект энергетической инфраструктуры, не уточняется.

Ракетный террор оккупантов: основные подробности

Массированные ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины начались утром 10 октября. По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ, россияне задействовали весь арсенал. Они бомбардировали наши мирные города высокоточными ракетами Х101, Х555, "Калибрами", "Искандерами", снарядами для "Торнадо" и С-300.

В Генштабе сообщили о запуске 83 ракет, из которых сбили 43, и 17 дронов-камикадзе.

Ударам подверглись Житомир, Хмельницкий, Днепр, Харьков и другие города. Из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры во многих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

Киев тоже пострадал от террора рашистов. "Прилеты" зафиксированы в четырех районах, уже известно о 5 погибших и 47 пострадавших. Повреждены бизнес-центр, здание филармонии, музеи Ханенков и Шевченка.

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