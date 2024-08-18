На Донбассе в воскресенье ликвидированы десятки оккупантов, поделился Генштаб ВСУ.

Сегодня, 18 августа, утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Зализное Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка", - сказано в сообщении.

Украинские воины отбили вражескую атаку. "Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно", - отмечают в Генштабе ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают наступать на Покровском и Торецком направлениях. Военный обозреватель Денис Попович вчера, 17 августа, отметил, что у врага есть продвижение в сторону Покровска, причем по разным направлениям - и по железной дороге, где Новогродовка, начинаются бои за Гродовку на этом же направлении.

По его словам, есть угрозы и для города Торецк в Донецкой области. Он отмечал, что враг уже фактически ведет бои непосредственно в самом городе. При этом отметил, что Силам обороны для прогресса на этих направлениях, необходимо лишить россиян возможности практически беспрепятственно использовать преимущество в воздухе и сбрасывать УАБы.

Попович добавил, что целью оккупантов остается перерезание трассы Покровск-Константиновка, поскольку она важна для всей донецкой дуги. Он отметил, что курская операция не оттянула силы врага с горячих направлений фронта в Украине.

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