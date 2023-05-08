В одной из квартир пострадавшей многоэтажки полностью выбило стену.

Вследствие самой массовой атаки РФ дронами-камикадзе по украинской столице в одной из квартир многоэтажки, поврежденной обломками сбитого БПЛА, полностью выбило стену. Некоторые жители дома спали во время воздушной тревоги, объявленной в городе, и проснулись после удара, свидетельствуют их рассказы журналистам "Радио Свобода".

Жительница одной из квартир рассказала, что узнала о том, что у нее больше нет жилья, находясь за городом.

"Мы поехали к моей маме за город. В 02-02: 05 нам позвонила мама моего парня из Германии и сказала, что квартиры у нас уже нет. Попало внутрь, наших соседей [квартира] больше всего пострадала, мы рядом с ними. У нас нет... У нас напрочь выбило стенку и мы можем просто перейти к ним (соседям – УНИАН) в квартиру", – говорит девушка.

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Еще один житель дома рассказал, что не услышал объявленную тревогу и проснулся от взрыва.

"Когда это (взрывы – УНИАН) были рядом, я, имея хороший крепкий сон... Меня даже подбросило. Я не понял, что произошло. Мы как-то в таком ужасе проснулись", – говорит мужчина.

Атака РФ по Киеву 8 мая - что надо знать

В ночь на понедельник, 8 мая, российские оккупанты нанесли самый массовый удар по украинской столице дронами-камикадзе. Всего за ночь было выпущено 60 дронов. Более 30 выпустили по столице, 35 были ликвидированы силами и средствами противовоздушной обороны во взаимодействии со составляющими Сил обороны.

Несмотря на то, что все дроны были сбиты, атака на Киев не прошла бесследно. Обломки вражеских БПЛА повредили автомобили, резервуар с дизельным топливом, многоэтажку в Соломенском районе Киева.

В результате атаки, как сообщал городской голова Киева Виталий Кличко, были ранены 5 человек в двух районах Киева. Из них трое были ранены в многоэтажке, двоих пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

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