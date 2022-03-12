Горело помещение Ощадбанка, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На столичном Подоле в результате вражеского обстрела загорелось офисное здание.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 6:17. На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания. В 8:34 пожар был ликвидирован.

К ликвидации возгорания было задействовано 5 единиц техники и 24 человека.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как уточнил у Телеграмм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в офисном здании горело помещение Ощадбанка.

"На Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Ощадбанка. Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

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