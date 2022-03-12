На столичном Подоле в результате вражеского обстрела загорелось офисное здание.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 6:17. На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания. В 8:34 пожар был ликвидирован.
К ликвидации возгорания было задействовано 5 единиц техники и 24 человека.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как уточнил у Телеграмм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в офисном здании горело помещение Ощадбанка.
"На Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Ощадбанка. Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.