По словам представителя командования ПС, сегодня противовоздушная оборона отработала на "отлично".

Противовоздушная оборона Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожила все четыре ракеты, выпущенные в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Сегодня украинская противовоздушная оборона отработала на отлично, имеем едва ли не впервые 100% результат", - сказал он.

Игнат уточнил, сегодня противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены все четыре крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря. Он напомнил, что ранее сообщалось о сбитии трех ракет, но, по уточненной информации, четвертая ракета тоже уничтожена.

Кроме того, Игнат объяснил, почему сегодня утром было несколько воздушных тревог по Украине.

"Это была ракетная угроза применения ракет с самолетов Ту22 М3, которые взлетали из Курской области. Была угроза нанесения ударов, поэтому были тревоги", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, силы противовоздушной обороны сообщили, что сбили три российские ракеты над территорией Хмельницкой области.

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