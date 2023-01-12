Один человек погиб, еще один ранен.

Российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Херсонщине рашисты продолжают воевать с мирными людьми. Так, в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в поселке Янтарном, от полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина.

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"Также пострадала 47-летняя женщина, ее с осколочными ранением доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь", - добавил глава Херсонской ОВА.

Обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, по данным Херсонского областного совета, за сутки, 11 января, российские оккупанты 90 раз обстреляли населенные пункты области, чем установили "рекорд".

В новогоднюю ночь российские захватчики оставили Херсон и прилегающие населенные пункты без света, а уже 2 января обстреляли из танка центр Берислава.

Напомним, что мальчик из Херсонской области дважды за сутки попал под обстрел, во второй раз - находясь в реанимации.

24 декабря россияне нанесли массированную атаку по центру города. Вследствие этого погибли 10 человек, а еще 68 получили ранения.

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