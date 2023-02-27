Украинские защитники результативно отработали по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу.

Украинские военные уничтожили три артустановки и два "града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения продолжали контрбатарейную борьбу с оккупантами.

"Укоротили жизнь по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня "Град" и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину. Результативно отработано по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, авиация ВСУ сегодня нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. А подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, поразили один район сосредоточения живой силы противника и позицию противовоздушной обороны.

Также В Генштабе рассказали, что в Алешках и Скадовске Херсонской области российские военные готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма. Они боятся, что ВСУ освободят Херсонщину. В частности, с 21 февраля зафиксирован выезд коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. А 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всех желающих.

Впрочем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что говорить о подготовке к новому "жесту доброй воли" со стороны врага пока рано, поскольку признаков этого нет. По его словам, то, что подразделения российских оккупационных войск в определенной степени уменьшили свое присутствие на левом берегу Херсонской области, свидетельствует об их желании минимизировать свои потери.

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