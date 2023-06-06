В худшем случае можно ожидать повышения уровня воды до пяти метров.

Уровень воды в Херсоне вследствие подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже поднялся на два метра. "Критический момент" поднятия воды эксперты прогнозируют через 24 часа. Об этом на брифинге сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет ТСН.

По словам главы ОВА, в худшем случае можно ожидать поднятия уровня воды до пяти метров.

"Сейчас мы видим повышение уровня воды в городе Херсоне, около двух метров. Ориентировочно, этот предел может повыситься еще на метр. То есть плюс три метра – максимальное, что может произойти при такой утечке воды. ... Есть угроза большего подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена дамба в течение около часа мы можем увидеть в Херсоне на еще плюс три метра повышение уровня воды (в общем плюс пять метров – УНИАН) и это уже критическая ситуация. На сейчас такой ситуации нет. Это худший вариант, который может быть", - объяснил Прокудин.

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После максимального поднятия вода пойдет в лиман и море и ситуация будет улучшаться, прогнозирует Прокудин.

Пострадавших в результате катастрофы пока нет, эвакуация населения продолжается.

"Мы видим только один критический момент – это микрорайон Остров в Херсоне, где на данный момент эвакуировано более 800 человек. Также есть один населенный пункт в Тягинской общине, это село Тягинка, где должны были эвакуировать 20 человек. Но они внутренне перемещенные лица, не хотят сейчас выезжать. Только 6 человек согласились на эвакуацию. 20 домов там подтоплено. И село Бургунка, одна улица, там также люди ВПЛ", - рассказал глава Херсонской ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС - что надо знать

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В результате подрыва полностью разрушить дамбу врагу не удалось.

В результате действий оккупантов десятки населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Из региона запустили эвакуационные поезда. Во время эвакуации населения враг не прекратил обстрелы, двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе.

Главное управление разведки заявило, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС и готовились к этой операции заранее.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховскую ГЭС восстановить невозможно, в течение 4 дней Каховское водохранилище исчезнет. А в "Энергоатоме" предупреждают, что подрыв дамбы может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции.

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