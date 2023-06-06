Военные уверяют, что разрушена определенная ее часть.

Дамба Каховской ГЭС вследствие подрыва российскими оккупантами разрушена не полностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Дело в том, что разрушена не вся дамба, разрушена определенная ее часть. Потому что технологически она (дамба – УНИАН) строилась так, чтобы выдержать даже ядерный удар", - сказала Гуменюк.

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Она уточнила, что строители, проектируя сооружение, стремились спрогнозировать очень серьезные испытания, которые могли произойти.

По словам Гуменюк, вполне вероятно, что сила взрыва стала неконтролируемой для захватчиков, потому что конструкция дамбы имела определенные изменения из-за недавнего половодья, она была технологически поврежденной до сегодняшнего дня.

"И эти попытки спуска воды, которые уже применялись россиянами накануне, они также повлияли на прочность конструкции. Поэтому, соответственно, и взрывная волна могла быть более мощной, чем они рассчитывали", - рассказала Гуменюк.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС оккупантами

Российские военные ночью 6 июня осуществили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС.

В зоне подтопления – около 80 населенных пунктов. Начата эвакуация населения из потенциально опасных мест.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что Каховская ГЭС полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. Позже появилась информация, что станция полностью ушла под воду.

Военные считают, что подрыв ГЭС - это истерическая реакция врага на действия ВСУ, поскольку он устал ждать контрнаступления.

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