Из-за противников повреждена машина спасателей, отметил глава Харьковской ОВА.

В Харьковской области в пгт Двухречное враг обстрелял здание подразделения ГСЧС, повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль.

Враг также обстреливал село Старица, об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Двухречном под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших", - сказано в сообщении.

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Ситуация в Харьковской области - что надо знать

Враги уже не раз обстреливали населенные пункты Харьковской области, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, вечером 7 января стало известно, что есть вражеские "прилеты" в городе Мерефа (находится под Харьковом), погиб 50-летний мужчина. Стоит отметить, что РФ сама решила объявить рождественское перемирие и активно его нарушала.

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