В Харьковской области в пгт Двухречное враг обстрелял здание подразделения ГСЧС, повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль.
Враг также обстреливал село Старица, об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Двухречном под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших", - сказано в сообщении.
Ситуация в Харьковской области - что надо знать
Враги уже не раз обстреливали населенные пункты Харьковской области, есть много разрушений, пострадавших и жертв.
В частности, вечером 7 января стало известно, что есть вражеские "прилеты" в городе Мерефа (находится под Харьковом), погиб 50-летний мужчина. Стоит отметить, что РФ сама решила объявить рождественское перемирие и активно его нарушала.