Российские генералы также способствовали созданию на захваченной территории оккупационных администраций, отметили в СБУ.

Шестерым российским генералам, которые отдавали приказы о захвате городов Харьковской области, сообщено о подозрении.

В результате следственных действий установлены личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на "прорыв" границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области", - сказано в сообщении.

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По информации СБУ, они также способствовали созданию оккупационных администраций РФ в ходе временного захвата части региона.

Отмечается, что на основании полученной доказательной базы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины шестерым генералам.

Речь идет о заместителе командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майоре Трубиенко, командующем 20-й общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Іванаеве, начальнике штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майоре Пятаеве, командующем 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майоре Терещенко; командире 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майоре Авдееве; командире 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майоре Слепцове.

Освобождение Харьковской области - что надо знать

Во время полномасштабного вторжения российские захватчики захватили ряд населенных пунктов Украины, в частности в Харьковской области.

В конце лета украинская армия начала контрнаступление на ряде направлений. 14 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что от врага освобождена почти вся Харьковская область.

Противники не раз обстреливали территорию региона из различного вооружения, есть много разрушений, жертвы и пострадавшие.

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