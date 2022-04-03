Оккупанты непрерывно вели хаотичную и варварскую бомбардировку города.

Оккупанты непрерывно вели хаотичную и варварскую бомбардировку Изюма Харьковской области. Разрушено 80% застройки.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель городского головы изюма Владимир Мацокин.

Оккупанты уничтожили около 80% жилой застройки. По словам Мацокина "складывались" целые подъезды.

"С 6 марта началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки за сутками. Это носило совершенно варварский и хаотичный характер. Непонятно, какая там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральная площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", - рассказал он.

Под руинами одного из таких домов на улице Первомайская могут находиться люди. Оккупанты не допускают спасателей к зданию.

По данным городских властей, в Изюме и пригороде заблокировано от 15 до 20 тысяч человек. Все они нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. Оккупанты блокируют город и не дают открыть гуманитарные коридоры с начала марта.

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