Узнавайте на УНИАН о происходящем в Харькове сегодня.

Россия регулярно наносит удары с воздуха по Харькову и области. Разрушены многие жилые дома, гибнут мирные жители.

Что сейчас происходит в Харькове и области - узнавайте онлайн:

13:00 В Харькове задержана банда, которая под видом сотрудников Нацполиции вымогала у людей деньги. Члены фирмы ГС ВХС СОБР, представляясь сотрудниками Национальной Полиции, требовали деньги у наркозависимых и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ. Угрожая юридическими и физическими последствиями, преступники вымогали от 100 до 500 долларов. На данный момент подтверждено 5 эпизодов.

12:57 Отбой воздушной тревоги в Харькове и области, угроза артобстрела остается!

12:40 Угроза артобстрела Харькова и Харьковской территориальной громаде!

12:27 Воздушная тревога в Харькове и области! Все в укрытия!

11:00 Дмитрий Лунин уточнил, что жертв и пострадавших в результате удара по Карловке нет.

10:42 Общие боевые потери противника за время полномасштабной войны составили:

10:04 В результате двух российских ударов в Красноградской общине пострадал объект критической инфраструктуры, сообщает Харьковская ОВА. Пострадали окрестные здания и автомобили. Жертв нет, информация уточняется.

09:47 На Харьковщине оккупанты открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, пытавшимися выехать из оккупированного Волчанска Чугуевского района, – пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. В результате обстрела погибли 4 человека и повреждены шесть автомобилей.

09:19 Оккупанты уничтожили музей Григория Сковороды на Харьковщине. Вчера в 23.00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Снаряд попав прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.

09:10 Появилась карта, на которой видно, как ВСУ отодвинули оккупантов в ходе контрнаступления в Харьковской области.

05:25 Оккупанты уничтожили Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Прямое попадание российской ракеты произошло в ночь на 7 мая, ранен один человек.

05:19 Воздушную тревогу отменили как в самом Харькове, так и по всей области.

04:49 Харьков и вся область! Объявлена тревога! Всех жителей региона просят перейти в укрытия.

04:36 Воздушной тревоге дали "отбой".

04:08 В Харькове и области объявлена тревога.

04:01 "Главе временной администрации" оккупированного Изюма сообщено о подозрении в госизмене. Житель оккупированного города перешел на сторону врага и предоставлял оккупантам информацию о месте расположения ВСУ и лично поднял российский флаг над домом Изюмской РГА.

01:26 ОГПУ зарегистрировал десятки правонарушений за бизнес на "гуманитарке". Пять фактов нарушения закона зафиксировали в Харьковской области.

Ранее правоохранители обнаружили схрон с 10 кг тротила на одном из объектов инфраструктуры Харькова.

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