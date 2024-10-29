Ночью захватчики ударили по Основянскому району Харькова, отметил глава Харьковской областной военной администрации.

В ночь на вторник, 29 октября, российские захватчики ударили по жилым домам, расположенным в Основянском районе Харькова.

В результате вражеского удара погибли четыре человека - две женщины и двое мужчин, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В 03:00 оккупанты ударили по Основянскому району в г. Харьков. В результате обстрела возник пожар в частном доме", - сообщил чиновник.

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Он добавил, что один частный дом был разрушен, а два - повреждены. Началась спасательно-поисковая операция, разбирали завалы. По состоянию на 3:47, по сведениям Синегубова, было три жертвы, а потом количество погибших возросло:

"В результате удара уже трое погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. К сожалению, в результате вражеского удара по жилым домам погибли четыре человека - две женщины и двое мужчин".

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Россияне уже много раз били по Харькову из различного вооружения, в областном центре есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, вечером 28 октября противники нанесли по городу авиационный удар. В результате атаки серьезно повреждено здание Госпрома (здание Государственной промышленности).

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