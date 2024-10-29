Оккупанты попали в памятник национального значения.

В результате российского авиационного удара по Харькову серьезные повреждения получило здание Госпрома (Дом государственной промышленности).

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что это одно из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящееся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. Он опубликовал кадры разрушений.

Также он отметил, что в этот вечер от российских обстрелов страдает много других украинских городов и общин. Так, в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом:

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"Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным добавляет ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того, чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость".

Удары по Харькову и Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, вечером российские войска обстреляли центр Харькова. По предварительным данным полиции, оккупанты задействовали в этой атаке ФАБ-500. Сейчас известно, что пострадали восемь человек.

Также под российским ударом оказался Кривой Рог. Местные власти сообщили о разрушении трехэтажного дома. Уже известно о гибели одного человека, еще 11 получили ранения.

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