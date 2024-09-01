В результате российской атаки, в частности, пострадал трехмесячный ребенок.

Продолжается война в Украине, и 1 сентября российские захватчики атаковали Харьков - коварно посреди белого дня ударили по местам, где ежедневно бывают сотни харьковчан. Количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло.

Уже известно о более 40 раненых, среди них - пятеро детей, двое медиков и двое спасателей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник назвал атаку со стороны РФ настоящим терроризмом. "Экстренные службы работают, несмотря на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются", - добавил он.

По сведениям харьковского городского головы Игоря Терехова, по состоянию на 17:38 было известно о 44 пострадавших. Мэр добавил, что среди пострадавших есть семеро детей, а самому маленькому ребенку всего три месяца.

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В областном центре под ударом оказался один из энергетических объектов, поделились информацией в Министерстве энергетики Украины. "Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется", - добавили в ведомстве.

Важные новости - Харьков в центре внимания

Россияне уже много раз обстреливали Харьков из различного вооружения. Днем 1 сентября стало известно, что российские захватчики ударили по Харькову, в том числе, возможно, ракетами "Искандер". Олег Синегубов отмечал, что противники били по трем локация - торговый центр в Салтовском районе, Харьковский дворец спорта и возле Гидропарка в Киевском районе.

Сообщалось, что получили повреждения ТЦ, спортивный комплекс, магазины, автомобили, отделение "Новой почты", и есть нарушение конструкции газопровода. Сначала появилась информация о шести раненых в результате российской атаки.

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