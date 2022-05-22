На Донетчине за сутки российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, разрушения получили 58 гражданских объектов - более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.
Согласно сообщению, враг ударил по населенным пунктам - Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Зализное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".
"В результате обстрела города Николаевка Краматорского района повреждено около 10 частных домов, 2 из них разрушены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские задокументировали военные преступления РФ, открыты уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Власти РФ назвали действия в нашем государстве "спецоперацией", в том числе для "денацификации" украинцев.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в том числе и в Донецкой области, были жертвы и пострадавшие.
Позже враги пошли в наступление на части востока украинского государства.
Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что с 23 мая комендантский час в регионе станет короче - будет длиться с 21:00 до 05:00. В этот же промежуток времени нужно соблюдать светомаскировку.
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