Зафиксировано движение вражеской техники на противоположной стороне Каховского водохранилища.

Российские захватчики в оккупированном Энергодаре стреляют из реактивных систем залпового огня в направлении Запорожья.

Об этом сообщается в Telegram-канале председателя Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"С территории Энергодара залпы РСЗО в направлении Запорожья", - сообщил Евтушенко.

Кроме того, он предупредил жителей Никополя Днепропетровской области о движении техники оккупантов на противоположной стороне Каховского водохранилища.

"Внимание!!! Движение военной техники на противоположном берегу водохранилища!!!" - написал Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июля российские оккупанты из "Градов" обстреляли жилой квартал в Никополе, в результате чего два человека погибли. В тот же день городские власти призвали жителей временно переселиться вглубь Никопольского района.

А 22 июля в результате артиллерийского обстрела Никополя был поврежден речной порт, железнодорожный путь и 25 жилых домов.

Напомним, что ранее российские оккупанты совершили масштабную ночную атаку на Днепропетровскую область. Кроме того, захватчики из танка обстреляли украинских комбайнеров, которые собирали урожай у села Кошевое.

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