В Апостолово ракеты попали по трем школам города, повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены.

Российские оккупанты совершили масштабную ночную атаку на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его данным, российская армия накрыла огнем три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

"Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть порывы газовода и водовода. Разрушена железнодорожная колея. Когда можно будет возобновить движение, пока не понятно", - сообщил он.

По его данным, в Покровской общине враг ударил по складам. Разбило трансформатор, в результате чего несколько сел остались без света.

По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там пожарные потушили.

"В Апостолово семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", - сообщил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 21 июля российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Днепропетровскую область. В частности, враг ударил из "Градов" по Никопольскому району.

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