Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Из-за взрыва разрушен жилой дом.

Российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

"Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал. Агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеновале. Возгорание уже ликвидировано. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушены крыша и стены. На огороде спасатели нашли 25 воронок от детонирования кассетных элементов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". В Криворожском районе враг попал по двум общинам - Зеленодольской и Широковской. Два человека ранены.

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