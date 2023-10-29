Военные фиксируют несколько групп БПЛА.

Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 20:21 они предупредили об угрозе применения ударных дронов для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Уже через несколько минут было зафиксировано движение беспилотников с Херсонщины в направлении Николаевщины.

В 20:55 дроны были в воздушном пространстве Николаевской области, они двигались в западном направлении. Впоследствии военные зафиксировали еще одну группу из Херсонщины в сторону Николаевщины.

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По состоянию на 21:52 дроны были в Кировоградской области, они движутся в северо-западном направлении. Существует угроза для Черкасской и Винницкой областей.

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Обновлено в 23:11: БПЛА в Винницкой области двигаются в направлении Житомирской области.

Обновлено в 23:07: Ударные дроны на границе Черкасской и Киевской областей, двигаются в северном направлении.

Обновлено в 22:50: Первая группа дронов в Черкасской области, направление движения - на север. Вторую фиксируют в Винницкой области, северо-западное направление движения.

Обновлено в 22:30: Также угроза БПЛА Киевской области, там объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 22:25: Ударные дроны в Винницкой области двигаются в северо-западном направлении. Об угрозе предупредили жителей Хмельницкой области.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью захватчики ударили по Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Херсонской областям.

Под ударами оказалась Никопольщина и Мировская громада, есть разрушения. Также оккупанты ударили по Миргородскому району Полтавщины.

На Новоберислав войска РФ сбросили управляемые авиационные бомбы, разрушив жилые дома, а Середина-Будская община оказалась под минометным огнем.

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