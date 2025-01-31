В начале декабря украинские бойцы зачистили один из плацдармов в этом населенном пункте.

Российские оккупационные войска снова взяли под контроль поселок Новомлинск, что в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, в начале декабря Силы обороны зачистили в этом населенном пункте организованный плацдарм захватчиков. "Далее внимание было переброшено на второй в районе Масютовки, который распространился на сегодня вплоть до Двуречной и которую противник постепенно поглощает", - отмечают аналитики.

В проекте отмечают, что это нельзя считать новым российским продвижением, ведь россияне заняли поселок примерно несколько недель назад:

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"Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение. Мы неоднократно обращали внимание на проблему на данном участке, которая образовалась еще в начале и стала следствием продвижений врага, а сегодня она прогрессирует".

В сообщении сказано, что россияне постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, а также выставляют средства поражения и укрепляют территорию.

"Чем дальше тем более труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь теперь ублюдки учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной", - отмечают аналитики проекта.

Бои за Новомлинск

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Генеральном штабе сообщили, что украинские бойцы выбили оккупантов с плацдарма на правом берегу реки Оскол - оккупанты пытались удержать его в районе населенного пункта Новомлинск.

Известно, что зачистку провели воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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