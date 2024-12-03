Вследствие штурмовых действий украинских военных, оккупанты начали убегать, кто как мог. Кто на лодках, кто просто ушел в плав.

В мониторинговом проекте DeepState раскрыли детали зачистки от российских оккупантов Новомлинска Харьковской области.

Со ссылкой на бойцов 8 ОГШБ и 10 ОГШБр ресурс сообщил, что штурмовые действия начались утром с формирования колонны техники с десантом М113 и БМП-1 1-й ГШР, которую возглавлял приданный экипаж танка 2 танкового батальона 3 ОТБр, которые врезались в центральные позиции противника.

"В определенной точке колонна разделилась и каждая машина залетела на определенную вражескую позицию. Подавив огнем и сковав противника в укрытиях, штурмовые группы десантировались из техники и сделали рывок к окопам противника", - говорится в сообщении.

Там отметили, что с первого наката удалось частично пробиться к позициям оккупантов, но некоторые из них оказали сопротивление, а второй накат с техникой усилил штурмовые группы и тогда уже удалось захватить все определенные позиции.

В ответ, оккупанты решили контратаковать ключевую позицию, которая давала возможность контролировать Новомлинск, ослабив свои два опорных пункта с левого фланга. В частности, враг снял пехоту с двух позиций и введя в действие резервы из подвалов села, "толпой в 24 рыла побежали на штурм позиции". Пока слаженные действия 1-й ГБР, коллективных огневых средств и артиллерии прижали врага к земле, 2-я ГБР воспользовавшись ситуацией зачистила и заняла ослабленные противником позиции.

"Когда московиты поняли, что они зажаты с двух сторон и их просто разбирают из всех возможных средств, они начали паническое бегство через реку", - говорится в сообщении.

В проекте отметили, что в результате штурмовых действий, оккупанты начали убегать, кто как мог. Кто на лодках, кто просто переплывал реку своими силами, а подразделения аэроразведки и артиллерии Сил обороны уничтожали переправы и пытались нанести наибольший вред отступающему врагу.

Освобождение Новомлинска

ВСУ продолжают борьбу с российскими оккупантами. Так, был освобожден один из населенных пунктов Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.

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