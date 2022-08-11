Грабский убежден, что это был удар, а не "окурок".

Взрывы на военном аэродроме во временно оккупированном Крыму явно были результатом удара, а не пренебрежением правилами пожарной безопасности.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"То, что мы увидели, это явно не окурок, который неосторожно был брошен или какое-то халатное отношение к правилам пожарной безопасности. Бесспорно, это был удар, характеристики этого удара мы не имеем пока возможности определить окончательно, и я предлагаю ждать заявления наших официальных структур", - сказал Грабский.

Он отметил, что Россия не может признать этот случай ударом со стороны Украины.

"Здесь они стали заложниками своей декларативности и напыщенности. Сейчас Россия не может никоим образом признать, что это был удар со стороны украинских Вооруженных сил, ведь таким образом это будет свидетельствовать о системных недостатках в работе как и комплексов ПВО, так и комплексов контртеррористических, контрдиверсионных мероприятий, ну и это развеет миф на всех уровнях об эффективности ПВО", - сказал эксперт.

По словам Грабского, Россия может потерять в деньгах, если весь мир увидит недостатки российской системы противовоздушной обороны.

"Это серьезное поражение для российского военно-промышленного комплекса, ведь, если они это признают, весь мир увидит нецелесообразность закупки российского военного вооружения, потому что оно по сути является кучей старого ржавого хлама и не способно защитить объекты. И это потеря денег", - подчеркнул эксперт.

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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