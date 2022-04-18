Оккупанты пытаются прорвать линию обороны на востоке страны.

Российские оккупанты в новом наступлении на Донбассе, которое они начали в понедельник, преследуют сразу четыре цели.

Их озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. При этом Арестович заявил, что наступление началось в воскресенье, 17 апреля.

Первой задачей россиян спикер главы ОП назвал захват территории на участке Рубежное-Попасная-Северодонецк в Луганской области.

"Они там сегодня Кременную типа "взяли". На самом деле ничего не взяли, там уличные бои, город в "серой зоне", - уточнил он. По его словам, враг стремится "отрезать" эти населенные пункты от "большой земли".

Вторым направлением является наступление от Изюма (Харьковская область) до Славянска и Краматорска. "Тысяч 25 войск, которые хотят радостно всех победить нас, и наступают", - иронически отметил Арестович.

Оставшимися направлениями он назвал район Гуляйполя (Запорожская область) и Мариуполь.

"Херсонское направление - наоборот харьковскому, наши потопали вперед радостно", - сообщил советник главы ОП.

Отметим, начало нового этапа российского наступления уже подтвердил президент Владимир Зеленский. В течение дня и вечером 18 апреля враг ведет активные обстрелы восточных и южных областей.