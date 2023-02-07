Алексей Мельник сомневается, что Путину хватит тех сил, которые он успел собрать, для наступления.

Скоро будет годовщина полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и эти сроки давят на президента РФ Владимира Путина. Российской власти необходимо чем-то похвастаться, поэтому они заинтересованы в новом наступлении.

"Путина давят сроки, вскоре годовщина. Ему нужно о чем-то рапортовать, о новых захватах и т.д. Генерал Герасимов, назначенный руководителем этой так называемой военной операции, очевидно, также чрезвычайно заинтересован в том, чтобы каким-то образом показать результат. По крайней мере, политическое и военное руководство имеет заинтересованность в том, чтобы осуществить результативную наступательную операцию в канун годовщины", - отметил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью изданию "Обозреватель".

Кроме того, Мельник оценил наступательные возможности Кремля. По его словам, хоть Россия и накопила большие ресурсы, но он сомневается, что их будет достаточно.

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"С одной стороны, действительно, за это время Россия максимально накопила ресурсы для наступательной операции. С другой стороны, есть сомнения в том, что этих ресурсов достаточно для того, чтобы осуществить мощное наступление, а тем более наступление, которое оказало бы серьезное влияние на ситуацию. По крайней мере, на определенный момент вопрос остается открытым – насколько Россия может перехватить стратегическую инициативу на поле боя, до недавнего времени удерживаемую украинской стороной", - указал эксперт.

Также он напомнил о тактике украинских военных, которая не позволит Москве подтянуть свои ресурсы так близко к позициям ВСУ, чтобы пойти в масштабное наступление.

"Результативная тактика, которая применялась украинской армией при контрнаступательных операциях, при сдерживании российского наступления – это уничтожение прежде всего больших скоплений личного состава, техники, командных структур. Большое наступление создает дополнительные условия для реализации этой тактики. Потому что невозможно большую массу техники и личного состава просто перебросить на большие расстояния. Они должны где-то накопиться, в частности, и на дальности, которую достигают те же HIMARS или гаубицы", - подытожил Мельник.

Новое масштабное наступление России - что известно

Украинские разведчики считают, что российские оккупанты пойдут в наступление на трех направлениях - Донецкая, Луганская и Запорожская области. При этом на юге россиянам придется оборонятся.

Журналисты Financial Times сообщили, что властям Украины передали данные о новом наступлении россиян, которое может произойти в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки может стать западнпя часть Луганской области.

7 лютого аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупанты спешат начать новое масштабное наступление, чтобы успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.

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