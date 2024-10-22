Известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

В ночь на вторник, 22 октября, российская оккупационная армия атаковала Сумы. Сейчас спасатели ищут под завалами людей.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало об ударных беспилотных летательных аппаратах в западной и южной частях Сумской области, они постоянно меняли курс. В 00:55 начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал в своем Telegram-канале о попадании в жилые дома.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в результате попадания в дом пострадал один человек, его госпитализировали. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают поиски.

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Атаки шахедов на Украину

Как известно, российские захватнические войска почти каждую ночь запускают по стране беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". По данным СМИ, в сентябре оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения осуществляли пуски ежедневно.

Напомним, последний массированный ракетный обстрел Украины состоялся 4 сентября. Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что захватчики уже готовы к следующей крупной атаке. По его данным, они держат на аэродромах "Оленья" и "Энгельс-2" около 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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