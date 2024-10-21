Также россияне снарядили МиГ-31 и выводят в черное море подводные лодки, которые являются носителями Калибров.

Россияне будут продолжать обстреливать Украину ракетами, поскольку их цель - уничтожить энергетическую инфраструктуру - никуда не делась.

Об этом в эфире "Radio NV" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Они будут это делать, вопрос чем. Сейчас, судя по всему, у них 9 самолетов Ту-95МС стоят в Оленьей снаряженные. И, скорее всего, еще 5 стоят на Энглельс-2. И судя по тому, что там перестали прилетать Ил-76 с ракетами Х-101, то они готовы к атаке", - сказал Криволап.

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Кроме этого, по его словам, оккупанты могут использовать три МиГ-31К с ракетами "Кинжал", а также ОТРК "Искандер-М" и корабли с ракетами "Калибр":

"Для того, чтобы уже весь ассортимент ракет применить - они могут".

Россияне готовятся к массированной атаке: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что последний раз российские оккупанты наносили массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 4 сентября. Тогда больше всего ракет Х-101 РФ выпустила по Львову.

Ранее военный эксперт Денис Попович предположил, что россияне массово запускают ударные БПЛА типа "Шахед" для того, чтобы разведать и разрядить украинскую систему ПВО. По его словам, это может быть одним из факторов российской подготовки к массированному удару.

Между тем немецкое издание ZDF отмечает, что в течение недели оккупанты вообще не используют ракеты для ударов по Украине. По мнению журналистов, это может свидетельствовать либо о подготовке к массированному удару, или же о недостатке этого компонента в РФ.

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