По словам обозревателя, сейчас Россия привозит вооружение на авиабазы.

Россия запускает ударные БПЛА для того, чтобы разведать деятельность и расположение украинской системы ПВО. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что таким образом россияне готовятся к нанесению массированного удара по Украине

"Не хочу никого пугать. Но давайте обратим внимание на то, когда были последние ракетные пуски, именно со стратегической авиации - 4 сентября. Пуски ракет Х-101, которые являются основой для нанесения массированных ракетных ударов. Сейчас 19 октября. Происходит накопление этих ракет".

Он также добавил, что сейчас в открытых источниках есть много информации о том, что на российские авиабазы часто прилетают транспортные самолеты.

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"Мы можем догадаться, что они туда привозят. Поэтому я думаю, что большой массированный ракетный удар будет - это вопрос времени. Я думаю, он будет довольно масштабный", - добавил Попович.

Массированные атаки России

В ночь на 18 октября российские оккупанты запустили по Украине 135 дронов типа "Шахед". Часть БПЛА пыталась атаковать объекты в столице. По данным КМВА, эта атака была "одной из самых массированных атак беспилотниками". Около 44 БПЛА были локально потеряны, еще более 80 - сбиты.

В то же время накануне Денис Попович отмечал, что Россия изменила тактику применения "Шахедов". Отмечается, что БПЛА начали пускать на большей высоте, а летят они на более высокой скорости.

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